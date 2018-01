12-01-2018, Politie.nl

Wie kent deze man die pinde met een gestolen pinpas?

Groningen - In de nacht van zaterdag op zondag 19 november 2017 werd een 19-jarige inwoner van Groningen het slachtoffer van een straatroof. Zijn portemonnee werd buit gemaakt. Met de pinpas werd niet veel later gepind. Wie herkent deze pinner?

In de Hoekstraat in de stad werd de man aangesproken door een voor hem onbekende. Die gaf hem vervolgens een duw en de 19-jarige kwam ten val. Vervolgens werd zijn portemmonnee weg genomen. De straatrover ging er op de fiets vandoor. Niet veel later werd met de pinpas van het slachtoffer gepind bij een benzinepomp aan de Europaweg in Groningen. Een bewakingscamera registreerde dit alles.

De politie komt graag in contact met mensen die deze man herkennen. Ook als je anderen informatie over deze zaak hebt, dan hoort de politie dat graag. Je kunt telefonisch contact opnemen met de politie via 0900-8844. Wil je liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.