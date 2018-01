12-01-2018, Michael Huising 112gr.& Nick Abee

Uitslaande brand verwoest pand in Muntendam (Video)

Muntendam - Vrijdagmiddag om 15:17 uur is er brand uitgebroken in een leegstaand gebouw op de Wethouder Venemasingel in Muntendam.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het bleek al gauw dat er geen redden meer aan voor de brandweer. Volgens ooggetuigen gaat het om een leegstaand pand dat al jaren leeg stond. De woning ervoor brandde eerder al af, en ook een caravan die er stond was al eens de dupe. Over de oorzaak is niets bekend. Later meer Dvhn