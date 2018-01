12-01-2018, 112haren.nl & J. Wildboer, 112gr video

Ongeval in Haren; kind achter het stuur

Haren - Bij een ongeval op de Hemsterhuislaan in Haren is vrijdagmiddag rond kwart over vier een kind gewond geraakt.

Een jongen zat achter het stuur van een auto welke geparkeerd stond aan de kant van de weg. Door nog onbekende reden schoot de auto plotseling in de versnelling waarna deze tegen een andere stilstaande auto botste. Door de aanrijding kwam die auto in een tuin tot stilstand. De jongen had last van zijn been en is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeers ongevallen analyse van de politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval.