13-01-2018, 112Groningen.nl

Man krijgt winkelverbod voor lastigvallen personeel

Siddeburen - Afgelopen vrijdagavond is er een winkelverbod voor de Albert Heijn te Siddeburen opgelegd aan een 28 jarige man uit Siddeburen van Iraakse afkomst.

De politie diende ter plaatse te komen, en heeft de winkelontzegging aangenomen. Al gedurende langere tijd viel hij personeel, vooral jongere vrouwelijke medewerkers lastig. Zo ook afgelopen vrijdagavond; aldus Harry Zweepe ondernemer van de Albert Heijn. "Iedereen is bij ons welkom, echter hanteren wij wel normale omgangsvormen en fatsoen.

Heel soms gaat dat mis, we gaan dan in gesprek met de klant en lossen dat vaak zo onderling op. We zijn meerdere malen met meneer in gesprek geweest echter mocht het niet baten. Wij staan voor een veilige werkplek van al onze medewerkers, en dat heeft ons doen besluiten om meneer een winkelverbod op te leggen voor de duur van een jaar."

Indien meneer de winkel komend jaar betreed, pleegt hij huisvredebreuk en loopt een risico op een geldboete uit de derde categorie