13-01-2018, Marleen Commies 112Gr.

Ongeval Olingermeeden in Appingedam

Appingedam - Zaterdagmiddag heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Olingermeeden. Door nog onbekende oorzaak is een voertuig beschadigd geraakt.

Hoe en waar tegen de auto gebotst is, is niet bekend. 1 persoon is gecontroleerd in een ambulance.