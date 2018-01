13-01-2018, Patrick Wind

Vreemde lucht doet brandweer uitrukken

Groningen - De brandweer werd zaterdagmiddag omstreeks 14:00 uur opgeroepen voor een melding van een vreemde lucht aan de Aquamarijnstraat in de stad.

Ter plaatse hing er een benzine lucht in de kelder van de flat. De brandweer ging op onderzoek. Wat de oorzaak is geweest is niet bekend. Ook de politie kwam pols hoogte nemen.