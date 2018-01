13-01-2018, Patrick Wind & redactie M. Nuver

Auto vast op stenen bol in Beijum

Groningen - Op de Atensheerd in de stad is zaterdagmiddag een auto vast komen te zitten op een halve stenen bol. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend.

De auto raakte licht beschadigd. Er vielen geen gewonden. Berger Poort heeft de auto van de bol afgehaald en afgesleept ter controle bij een garage. We danken de tipgever. Oogtv