13-01-2018, Joey Lameris/112Gr.

Man onder stroom tijdens douchen

Groningen - Zaterdagavond om 18:45 uur moest de brandweer naar de Jaques Perkstraat in de stad. Ter plaatse bleek een man tijdens douchen onder stroom te hebben gestaan.

Men vertrouwde het niet en liet de brandweer er naar kijken. Die vond na onderzoek niks bijzonders. De woningbouw neemt het over. De man is in een ambulance onderzocht en is meegegaan naar een ziekenhuis.