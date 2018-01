13-01-2018, Marc Dol 112Gr.

Schoorsteenbrand door pelletkachel

Stadskanaal - STADSKANAAL – De brandweer in Stadskanaal is zaterdagavond uitgerukt naar een woning aan de Hoofdkade in Stadskanaal.

De bewoners merkten rook in hun woning en alarmeerden de brandweer. Het metalen rookkanaal van de woning was oververhit geraakt en zorgde voor de rookontwikkeling. De brandweer heeft het rookkanaal gekoeld en waar nodig geblust. Nadat de woning geventileerd was kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. Stichting Salvage zal de bewoners assisteren met het afhandelen van de schade.