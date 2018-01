13-01-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Jaarbijeenkomst brandweer Leek

LEEK - zaterdag 13 januari had de brandweer in Leek haar jaarlijkse jaarbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst reikte burgemeester Berend Hoekstra samen met clustercommandant Sietse Smit een tweetal brandweeronderscheidingen en diverse diploma’s uit.

Daarnaast namen ze afscheid van een collega. De bijeenkomst begon om 16.00 uur en vond plaats in Sportcentrum Leek (De Schelp 35) waar alle genodigden onder het genot van een hapje en een drankje stil stonden bij het behalen van de verschillende diploma’s en jubilea.

Jubilea

Brandweer Groningen en burgemeester Hoekstra stonden stil bij de jubilea voor Jan Winter die 20 jaar in dienst van de brandweer is en Max Jorritsma die 12,5 jaar in dienst is van de brandweer. Daarnaast was er aandacht voor Johan Doornbosch en Tjeerd Wagenaar die beide het diploma brandweerchauffeur hebben behaald. Johan Slotema van Veiligheidsregio Drenthe heeft onlangs een onderscheiding gekregen vanwege zijn 12,5 jarig jubilaris als brandweerman.

Johan is door de weeks beschikbaar voor inzetten in de gemeente Leek.

Afscheid

Daarnaast is er afscheid genomen van Herman Bouius die na 10 jaar brandweerdienst wegens een verhuizing zijn werkzaamheden in Leek moet beëindigen. Afgelopen 30 december bluste Herman na 10 jaar zijn laatste brand voor brandweer Leek.