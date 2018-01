14-01-2018, 112Groningen

Politie valt woning binnen na bedreiging op Facebook

Heiligerlee - De politie heeft afgelopen nacht rond 00:45 uur een inval gedaan in een woning aan de Provincialeweg in Heiligerlee.

‘Wij kwamen een video tegen op Facebook waar de verdachte een ander persoon bedreigde met een vuurwapen. Deze leek op het eerste gezicht echt. Door middel van het filmpje heeft de politie de identiteit vastgesteld.’ Verteld de politiewoordvoerder.



De politie is met kogelwerende vesten de woning binnengevallen. De verdachte was niet aanwezig. ‘Wel hebben we meerdere items in beslag genomen waaronder: patronen, patroonhouder en een laptop. Het vuurwapen zelf hebben ze niet aangetroffen.‘ Laat de politie weten.

De politie is nog opzoek naar de voortvluchtige.