14-01-2018

Busje botst achterop vrachtwagen

Scharmer - Op de A7 ter hoogte van Scharmer is zaterdagavond de bestuurder van een bedrijfsbus achterop een vrachtwagen gebotst.

De bestuurder van de bedrijfsbus is door medewerkers van de ambulancedienst onderzocht, of hij uiteindelijk nog naar het ziekenhuis moest is niet bekend. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.