15-01-2018

Forse schade na botsing met boom in Ter Apel (Video)

Ter Apel - Maandagmiddag om 14:15 uur kwam er op de Sellingerstraat in Ter Apel een eenzijdig ongeval met beknelling binnen. Al snel bleek dat de bestuurder en de bijrijder eruit waren. De auto had een boom geraakt.

Het echtpaar dat met de schrik vrij kwam is toch even voor de zekerheid in een ambulance onderzocht. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Een berger heeft de auto geborgen.