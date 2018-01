15-01-2018, Martin Nuver video & Joey Lameris

Noodhulpteam oefening bij Qbuzz (Video)

Groningen - Maandagavond heeft het NHT (NoodHulpTeam) van het Rode Kruis een oefening gehouden bij Qbuzz aan de Peizerweg in Groningen.

Het scenario was dat de buschauffeur van een streekbus onwel was geworden achter het stuur en tegen een gebouw aan is gereden. Hierbij is veel schade ontstaan, maar vooral ook veel slachtoffers T3 en chaos en paniek in de bus.

De brandweer heeft het ongevalgebied veilig verklaard om in te werken en NHT wordt ingeschakelt aangezien er veel slachtoffers zijn.





Opdracht was om bij aankomst contact te zoeken met de ovdg om te horen waar en hoe een post opgezet moet worden. Vervolgens worden de slachtoffers onderzocht, geprioriteerd en behandeld.

Het NHT bestaat uit door het Rode Kruis getrainde vrijwilligers die T3 slachtoffers kunnen behandelen. Dit zijn slachtoffers die lopend het ongeval kunnen verlaten. Tevens is het team opgeleid om T1 en T2 slachtoffers te kunnen prioriteren en over te dragen aan de ambulancedienst. Dit zijn slachtoffers die zwaar gewond zijn en directe aandacht van een verpleegkunde of arts nodig hebben. Het NHT werkt samen met de ambulancedienst, helaas konden zij vanwege omstandigheid niet deelnemen aan de oefening. 112Groningen.nl was exclusief aanwezig bij deze oefening die eerst in december 2017 zal plaatsvinden maar vanwege gladheid werd verplaatst naar 15 januari.



Het NHT is nog op zoek naar nieuwe leden. Mocht je de werkzaamheden van het NHT leuk vinden en ben je op zoek naar een leuke hobby? Stuur dan voor meer informatie een email naar [email protected]