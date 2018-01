15-01-2018, Martin Nuver 112Gr. & J. Lameris

Auto gecrasht bij wilde politieachtervolging (Video)

Groningen - Bij een politieachtervolging is maandagavond rond 21:15 uur een voortvluchtige automobilist met zijn voertuig gecrashed.

De crash vond plaats op de kruising van de Paterswoldseweg met de Bezettingslaan. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en botste tegen een gevel van een flat. Niemand raakte gewond en agenten konden kort daarop de verdachte arresteren.



Bij dezelfde achtervolging kwam even verderop een politieauto vast te zitten in de modder. Agenten reden met hun voertuig over een grasveld toen de wagen op een gegeven moment tot de assen wegzakte. Poort heeft zowel de politiewagen als de gecrashte auto geborgen. Waarom de automobilist op de vlucht was is nog onbekend.(Oogtv/ tekst)

Tv Noord