16-01-2018, Dennis Postma 112Gr.

Auto botst op bestelbus aan de Wezellaan in Winschoten

Winschoten - Dinsdagmiddag omstreeks 14:-00 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Wezellaan te Winschoten.

Wat er exact gebeurt is, is onduidelijk. Volgens omwonenden heeft is de rode auto mogelijk achterop de bestelbus gebotst toen deze aan het keren was. Dit is niet bevestigd. Het mobiel medisch team wat kon terugkeren en de brandweer was niet nodig.

De bestuurder werd onderzocht door medewerkers van de ambulance. Over de aard van verwondingen is niets bekend.