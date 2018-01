16-01-2018, Martin Nuver & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Meerdere auto's betrokken bij ongeluk in Groningen

Groningen - Dinsdagavond is bij een ongeluk aan de Oostersingel in Groningen één persoon gewond geraakt.

Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken, allemaal raakten fors beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse vanwege brandstoflekkage. Het is nog onbekend hoe het ongeluk exact kon gebeuren, de Verkeers Ongevallen Analyse van de politie deed hier onderzoek naar.