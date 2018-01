17-01-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Mobiele compressor gestolen op Tallinnweg

Groningen - Op dinsdag 16 januari is tussen 00:30 en 01:30 uur vanaf het bedrijfsterrein aan de Tallinnweg in Groningen een mobiele compressor gestolen.

Op beveiligingsbeelden is te zien dat de diefstal gepleegd is met een bruine of donkergrijze Transporter, vermoedelijk een T5. De ramen van de Transporter waren geblindeerd en miste rechtsvoor een wieldop. Heeft u iets gezien, weet u waar de compressor nu is of weet u anders iets wat van belang kan zijn dan graag contact opnemen met de politie via 09008844.

(BVH 2018013686 RJS)