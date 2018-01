17-01-2018, Politie.nl

Politie zoekt 61-jarige man uit Westerlee

Westerlee - De politie is dringend op zoek naar Martin Boekholdt uit Westerlee. Hij is sinds afgelopen dinsdag vermist. Martin, 61 jaar is vanuit huis vertrokken in een zwarte Volvo met het kenteken: 75-NT-NZ.

Hij heeft een normaal postuur en is gekleed in een zwarte lerenjas en een spijkerbroek. Martin heeft dringend medicatie nodig.