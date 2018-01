17-01-2018, Politie Ommelanden Noord / Facebook.com

Minikraan weggenomen vanuit weiland in Appingedam

Appingedam - In de nacht van dinsdag 16 januari 2018 op woensdag 17 januari 2018 werd er vanuit een weiland langs het ds. Christophoripad in Appingedam een minikraan weggenomen.