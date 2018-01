18-01-2018, OldambtNu.nl

KNMI geeft code oranje af wegens zeer zware windstoten

Groningen - Het KNMI heeft donderdagochtend rond 08:30 uur het weeralarm voor vandaag opgeschroefd naar code oranje in verband met zeer zware windstoten.

Het weeralarm code oranje is in de provincie Groningen actief van donderdagochtend 11:00 uur tot 14:00 uur. Het KNMI had eerder al code oranje afgegeven, nu geldt deze code voor een deel van het land, voor het andere deel geldt code rood.

Wees voorbereid

Er is gevaar door zware windstoten, zorgt voor risico op omvallende bomen en losse takken. Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Daarbij kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor verkeer en watersport. Ga voorbereid op reis en houd rekening met langere reistijden.

Weggebruikers

Weggebruikers moeten woensdag rekening houden met een westerstorm, ‘We raden af met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan’,laat Rijkswaterstaat weten.