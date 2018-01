18-01-2018, M. Huising & Marc Dol 112gr. & Meternieuws.nl foto 1 en video

Te water geraakte bus geborgen (Video)

Stadskanaal - Op de Pekelderstraat in Stadskanaal is donderdagmiddag een lijndienstbus het water in gereden.

Dit kwam vermoedelijk door de harde wind. In de bus zat 1 passagier en de chauffeur. Ze kwamen allebei met de schrik vrij. De Pekelderstraat was tijdens de vakkundige berging door Poort uit Hoogkerk tijdelijk gestremd. Rond 18:30 uur was de bus volledig uit het water.

Dvhn