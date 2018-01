18-01-2018, @Veentjer75 (Twitter)

Stormschades in provincie Groningen

Kolham - In de hele Provincie Groningen zijn bomen omgewaaid zoals hier aan de Wilgenlaan in Kolham. Bomen vielen tegen een woning aan.

Grote schades bleven tot nu toe in onze provincie uit. Weersites hadden goed gewaarschuwd voor code oranje. Hulpdiensten waren erop voorbereid. De wind neemt in de loop van de middag weer af.