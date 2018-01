18-01-2018, Facebook politie WS

Meisje aangereden, bestuurder gezocht

Ter Apel - De politie is op zoek naar de bestuurder van een vermoedelijk rode auto die woensdagmiddag omstreeks kwart voor vijf op de Heemker Akkerstraat in Ter Apel een 14-jarig meisje aanreed.

Het slachtoffer liep diverse verwondingen op en werd in het ziekenhuis opgenomen.



Het uit Ter Apel afkomstige meisje werd vermoedelijk geraakte toen ze ter hoogte van de Molenweg de straat overstak. De bestuurder van de wagen is vermoedelijk nog uitgestapt en heeft gevraagd hoe het met de 14-jarige was. Volgens het meisje was er niets met haar aan de hand waarna ze was weggelopen. De automobilist vertrok daarop ook. Een omstander die het niet vertrouwde ving de 14-jarige op en ontdekte dat ze wel degelijk gewond was geraakt.





De politie dat de automobilist zich bij ons wil melden. Ben jij getuige of weet je iets van het ongeluk, graag een telefoontje naar 0900-8844.