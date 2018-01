18-01-2018, Mark Heikens

Scooterrijder hard ten val in stad

Bij een verkeersongeval op de Oostersingel in de stad is donderdagmiddag een scooterrijder door nog onduidelijke reden met zijn tweewieler onderuit gegaan en hard ten val gekomen.

Medisch personeel van de ambulance hebben de jongen verzorgt en naar het ziekenhuis gebracht die 100 meter verder in de straat zit.