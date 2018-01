18-01-2018, OldambtNu.nl

Automobilist belandt met auto in de sloot

Scheemda - Een automobilist is donderdagavond met zijn voertuig in de sloot belandt. Echter besloot de bestuurder de plaats van ongeval te verlaten.

Andere automobilisten zagen de auto in de sloot en belden de hulpdiensten. De politie kwam ter plekke en heeft het voertuig laten bergen. Tijdens de berging is de oprit van de A7 richting Groningen enige tijd afgesloten geweest.