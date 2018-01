19-01-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto botst op boom in Harkstede (Video)

Harkstede - Bij een ongeval op de Hoofdweg in Harkstede is in de nacht van donderdag op vrijdag één persoon gewond geraakt.

Het slachtoffer raakte met de auto op de gladde Hoofdweg in de slip en botste frontaal op een boom. De bestuurder is door de brandweer van Harkstede en de ambulancedienst uit de auto gehaald. De medewerkers van de ambulancedienst kreeg bij de behandeling van het slachtoffer in de ambulance assistentie van de bemanning van de traumahelikopter.