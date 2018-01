19-01-2018, Martin Nuver 112Gr.

Stoffelijk overschot gevonden bij de Oosterkade (Video)

Groningen - Aan de Oosterkade in de stad is in het water een stoffelijk overschot aangetroffen naast een boot. Dat maakte de politie bekend. Het is nog niet bekend als het gaat om en man of een vrouw.

De vindplek is door de politie afgezet en er wordt onderzoek gedaan. “Zodra het lichaam uit het water is, gaan we onderzoek doen naar de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak.”aldus Zinsmeijer van de politie. Tv Noord