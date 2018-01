19-01-2018, Martin Nuver 112Gr.

Auto tegen boom op de Prinsesseweg

Groningen - Bij een ongeval vrijdagmiddag op de Prinsesseweg is een auto tegen een boom gebotst.

Door nog oversturing in de bocht verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste hij tegen een boom.1 weghelft was 45 minuten gestremd.

Poort heeft de auto geborgen