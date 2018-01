19-01-2018, Jeroen Bos

10.000 mensen lopen fakkeltocht tegen de gaswinning (2x Video)

Groningen - Tienduizend mensen hebben vrijdagavond meegelopen in de fakkeltocht tegen de gaswinning in de stad Groningen.

De tocht was eerder begonnen vanwege de grote toeloop van mensen.

Onder het motto Genoeg=Genoeg, de gaswinning is het probleem van heel Nederland, protesteerden vrijdagavond ruim tienduizend mensen tegen de gaswinning in Groningen. Zij liepen mee in de fakkeltocht door het centrum van Groningen. Mensen uit het hele land, ook Tweede-Kamerleden, burgemeesters, medewerkers en bestuursvoorzitters van het Universitair Medisch Centrum Groningen liepen mee.

Het is de vierde keer dat Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging (GBB) een fakkeltocht organiseren tegen de gaswinning in Groningen. De eerste keer was in december 2014. Aanleiding was de zware aardbeving van 8 januari in Zeerijp. Deze veroorzaakte tot in de stad Groningen scheuren in gebouwen en het vertrouwen van de bevolking.