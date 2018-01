20-01-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Tewaterlating van de Ice Crystal bij Ferus Smit (Video)

Westerbroek - Bij scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek is zaterdagochtend om 11.00 uur de Ice Crystal te water gelaten. De Ice Crystal is de tweede en laatste schip uit een serie van twee schepen voor Erik Thun AB uit Lidkoping Zweden.

De Snow Crystal die in oktober te water is gelaten en Ice Crystal gaan de Snowstar en Icestar vervangen die twintig jaar geleden ook door Ferus Smit zijn gebouwd.