20-01-2018, Ina Kiel

Koolmonoxide meeting in Ter Apel (Video)

Ter Apel - Bij de Bentlagestraat in Ter Apel werd zaterdagmiddag om 17:00 uur de brandweer ingezet voor een meeting van koolmonoxide. De reden hiervan is onduidelijk.

De brandweer was snel ter plekke. Niemand raakte gewond. Al snel keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.