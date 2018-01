21-01-2018, 112groningen

Auto naast A7 bij Marum

Marum - Op de A7 bij Marum is zondagmorgen bij een eenzijdig ongeval een auto van de weg geraakt, en daarna in de bermsloot tot stilstand gekomen.

De oorzaak is nog onbekend. De bestuurder kon gelukkig op eigen kracht zijn voertuig verlaten. De man is nog wel onderzocht door ambulancepersoneel, maar vervoer naar een ziekenhuis was niet noodzakelijk.

De brandweer die ook ter plaatse was, heeft later de accuklemmen van de auto losgehaald, De auto die bij het ongeval total loss raakte, is later afgesleept door berger Collewijn.

Dvhn

Tv Noord