22-01-2018, Politie Ommelanden West Facebook

Woninginbraken in Tolbert

Tolbert - Tussen vrijdag 19 januari 2018 en zaterdag 20 januari 2018 zijn er op De Swing in Tobert twee woninginbraken geweest.

Bij beide inbraken is men binnengekomen door een raam te forceren. Inbraken moeten zijn gepleegd tussen de 19e om 15:00 uur en de 20e om 13:30 uur. De gehele woning is doorzocht.

Mocht u iets gezien of gehoord hebben, meldt u zich dan via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000.