22-01-2018, 112haren.nl

Brandweer rukt uit voor gaslek in Haren

Haren - In Haren is de brandweer vanmiddag opgeroepen voor een gaslekkage aan de Torenlaan.

In de straat zijn graafwerkzaamheden aan de gang. Omwonenden klaagden al langere tijd over een gaslucht en hebben de brandweer gebeld. Zij hebben metingen verricht. Netbeheerder enexis is terplaatse voor nadere inspectie en reparatie