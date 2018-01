22-01-2018, Johan Wildeboer-112Groningen

Bewoner blust brand in woning Appingedam

Appingedam - De brandweer van Appingedam is Maandagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan het Gouden Pand in de binnenstad.

Bij aankomst bleek de bewoner zelf de brand al te hebben geblust. Aldus een politie agent. De brandweer heeft een na controle uitgevoerd. Kort ba aankomst konden de hulpdiensten al weer terug keren.