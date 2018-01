De twee daders reden in een blauwe driedeurs VW Polo met een aanhanger met een zilvergrijze huif, zoals op de foto is te zien.



Terwijl op dinsdagmorgen 9 januari een van de mannen de omgeving in de gaten hield werd door de andere de inhoud van de tank van een op de Haven Noordzijde geparkeerde vrachtwagen overgepompt. Dat gebeurde tussen acht uur ’s ochtends en twintig over acht. De daders lieten een enorm spoor diesel achter toen ze wegreden. Dat spoor was tot aan de Graaf Adolfbrug te zien.

Onze vraag: herkent u de de auto en/of de aanhanger met de zilvergrijze huif? De aanhanger is uitgerust met zijkleppen die omhoog geklapt kunnen worden. Als u de combinatie ergens heeft zien rijden horen we het uiteraard ook heel graag van u. We willen uiteraard niet alleen de daders opsporen vanwege de diefstal in Scheemda maar ook voorkomen dat transporteurs opnieuw de dupe worden.