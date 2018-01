23-01-2018, Patrick Wind 112gr.

Autobrand blijkt `los slangetje`

Groningen - De brandweer van Groningen kreeg omstreeks 08:00 uur een melding van een autobrand aan de Noorddijkerweg in de Groninger wijk Lewenborg.

Ter plaatse stond ter hoogte van restaurant Shufu State een auto die wat rookte. De brandweer was snel ter plaatse en controleerde de boel. Al snel werd duidelijk dat het hier ging om een technisch mankement.

Het slangetje van de ruitenwisservloeistof was los geraakt en spoot over het motorblok heen. Nadat de brandweer de boel provisorisch had vastgemaakt kon men weer naar de post. De auto kon zijn weg vervolgen.