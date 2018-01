23-01-2018, Johan Wildeboer-112Groningen

Woningbrand blijkt vergeten pan op het vuur

Uithuizen - Dinsdagmiddag om 13:40 uur kwam de melding binnen van een woningbrand aan de Havenweg in Uithuizen, alwaar rook in bovenwoning was gesignaleerd. De eerste melding was dat het zou gaan om de Zeeman, dat bleek niet het geval.