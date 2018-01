23-01-2018, Politie Ommelanden West Facebook

Fietsverlichting controles in Bedum

Bedum - In samenwerking met vier leden van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Bedum, hebben de wijkagenten van gemeente Bedum, dinsdagmorgen, 23 januari 2018, een controle gehouden op het gebruik van de fietsverlichting in Bedum.