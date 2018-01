24-01-2018, redactie

Brandweer Marum zoekt nieuwe enthousiaste collega’s

Marum - De brandweerpost Marum zoekt nieuwe vrijwilligers tussen de 18 en 45 jaar die voornamelijk overdag willen klaarstaan voor zijn of haar gemeenschap.

Mensen die wonen of werken in Marum en het brandweervak geweldig vinden kunnen zich aanmelden via [email protected]

Open oefenavond



Op woensdagavond 31 januari organiseren de brandweervrijwilligers van de post Marum een open oefenavond. Tijdens deze avond vertellen zij over het vak en laten zij demonstraties zien van enkele werkzaamheden. De avond start om 20.00 uur en geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden via [email protected]