25-01-2018, Romke Notenbomer/112Marum

Files door ongevallen op de A7

Marum - Door een aantal kettingbotsingen met in totaal 14 auto’s stond er op de A7 ter hoogte van Marum een file van ong. 6 km. in de richting van Friesland. Totaal waren er bij vier afzonderlijke aanrijdingen in totaal 14 voertuigen betrokken.