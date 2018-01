26-01-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto zwaar beschadigd door brand (Video)

Muntendam - Op de parkeerplaats achter de woningen aan de Burgemeester Buitenhofstraat in Muntendam is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto zwaar beschadigd geraakt door een brand.

Het ging om de auto waar de explosieve opruimingsdienst op 14 december 2017 een vuurwerkbom uit heeft gehaald. De voorzijde van het voertuig stond bij aankomst van de brandweer al volledig in brand, de brandweer heeft kunnen voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.