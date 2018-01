26-01-2018, Martin Nuver & Sander Graafhuis 112Gr.

Fietser belandt via dak in kofferbak (Video)

Groningen - Een fietser is vrijdagmorgen op de kruising van de Rigaweg en de Hooghoudtstraat gewond geraakt na een botsing met een auto.

De fietser, een jongeman, is na de aanrijding via de voorruit en het dak van de auto dwars door de achterruit in de kofferbak terecht gekomen. De fiets werd ongeveer zes meter gelanceerd. De fietser is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een voorrangsfout van de fietser is de oorzaak hoogstwaarschijnlijk. Tv Noord Dvhn Beelden op Oogtv