25-01-2018, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval in woning met baby

Groningen - Donderdagavond is er een ongevalletje gebeurt in een woning aan de Florakade in de stad. Er was iets met een baby aan de hand, die raakte gewond.

De traumahelikopter werd gecanceld tijdens de uitruk. Wat er precies was gebeurt is onbekend. Het kind is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling.