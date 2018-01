26-01-2018, Johan Wildeboer - 112Groningen.nl

Ongeluk op de N360 bij Wirdum

Wirdum - Voor de derde keer in korte tijd gaat het mis op de kruising N360 bij Wirdum, zo ook vrijdagmorgen.

Een automobiliste raakte met haar voertuig over de vluchtheuvel en heeft daarbij een verkeersbord geramd. Volgens de buurtbewoners is dit de derde keer in zeer korte tijd dat er een auto tegen aan rijdt.

De auto raakte bij het ongeluk zwaar beschadigt en moest worden afgesleept door een bergingsbedrijf. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.