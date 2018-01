26-01-2018, Politie.nl

Man aangehouden na achtervolging in Bad Nieuweschans

Bad Nieuwschans - De politie heeft vrijdagochtend 26 januari rond 03.00 uur in Bad Nieuweschans na een achtervolging een 42-jarige Okraïner aangehouden.

De man reed met hoge snelheid door de bebouwde kom door Beerta, Nieuw Beerta tot aan Bad Nieuweschans. Dat was voor surveillerende agenten aanleiding om een stopteken te geven. Hieraan voldeed de man niet. Na een lange achtervolging is de auto klem gereden.

Bij controle bleek de auto van diefstal afkomstig te zijn. Hierop is de man aangehouden en ingesloten voor verhoor. De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek.