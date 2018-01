26-01-2018, Redactie

Wagenborger aangehouden voor rijden zonder rijbewijs

Wagenborgen - De politie heeft donderdagmiddag een 40-jarige man uit Wagenborgen aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs.

Agenten gaven de man een stopteken, tijdens de controle bleek de man niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De man werd bij zijn woning aan de Familie Bronsweg in Wagenborgen aangehouden. Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich hevig waardoor er meerdere politie-eenheden ter plaatse kwamen.

De man is door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De auto van de man is door de politie in beslag genomen.