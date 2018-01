26-01-2018, 112Groningen.nl

Burgemeester van Gemeente Delfzijl sluit woning wegens drugshandel

Delfzijl - Op last van burgemeester Beukema een woning aan de Koningin Julianalaan in Delfzijl gesloten. De sluiting van de woning is gebeurd op grond van de Opiumwet en artikel 174a van de Gemeentewet.

In het kader van een lopend onderzoek in handel in (hard)drugs in Delfzijl, heeft er een doorzoeking in de woning aan de Koningin Julianalaan plaatsgevonden. Uit informatie van de politie blijkt dat hierbij een handelshoeveelheid harddrugs (heroïne) is aangetroffen. Uit de politierapportage blijkt dat een bewoner zich bezig heeft gehouden met het dealen in harddrugs vanuit de woning.

De aanwezigheid van drugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aanzuigende werking op criminele activiteiten. Voorkomen dient te worden dat de woning in de toekomst een rol kan blijven spelen in de handel in drugs.

Gezien het gevaar voor de openbare orde en veiligheid, heeft de burgemeester de woning voor drie maanden gesloten.

De inval in de woning werd op 28 november 2017 al door de politie verricht.