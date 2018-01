26-01-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto uitgebrand in Zuidlaren (Video)

Zuidlaren - Op de parkeerplaats bij het Zuidlaardermeer aan de kant van Zuidlaren/Midlaren is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand.

De auto stond bij aankomst van de brandweer al volledig in brand. De politie is in de omgeving opzoek geweest naar de eigenaar van de auto, daarbij is ook een politiehond ingezet. De brandweer had het vuur snel onder controle. Dvhn